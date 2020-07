Willich : Elisabeth Jopski wird 95 Jahre alt

Willich Die rüstige Seniorin, die von den meisten „Lisa“ genannt wird, wohnt seit 49 Jahren in Willich und war einmal Chefsekretärin. Gefeiert wird ihr Geburtstag im kleinen Kreis.

Elisabeth Jopski wird am morgigen Freitag 95 Jahre alt. Für ihr Alter geht es ihr noch sehr gut. Sie wohnt noch in ihrem Haus, wird intensiv von ihrer jüngeren Tochter (57) betreut. Die rüstige Seniorin wuchs in Frankfurt am Main auf. 1971 zog die Familie nach Willich an den Lärchenweg, weil ihr Mann bei den Deutschen Edelstahlwerken in Krefeld eine Stelle als Ingenieur gefunden hatte.