Strenge Corona-Auflagen : Willicher Bürgerbusse fahren ab dem 1. Juli wieder

Willich Lange standen die Bürgerbusse in Willich, Schiefbahn und Anrath wegen Corona still. Ab dem 1. Juli rollen sie wieder durch die Stadtteile. Allerdings unter strengen Auflagen und zu veränderten Zeiten.

Bald rollen sie wieder: In Zusammenarbeit mit der SWK Mobil und dem Corona-Krisenstab der Stadt Willich haben die Bürgerbusvereine in der Stadt ein Konzept zur Wiederaufnahme des Fahrbetriebes erarbeitet. „Die Busse wurden alle mit Husten- und Niesschutzvorrichtungen umgerüstet – und so können wir ab dem 1. Juli mit allen Bürgerbusvereinen in Anrath, Schiefbahn und Willich wieder einen reduzierten Fahrplan anbieten“, sagt Patricia Ohlenforst-Jakobi, bei der Stadt als Geschäftsführerin der Bürgerbusvereine tätig.