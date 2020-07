St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen : Erster Termin der Neersener Schützen in Uniform seit Monaten

Neersen Wegen der Corona-Krise hatten die St.-Sebastianus-Schützen ihr Fest absagen müssen, nun gab es für eine von ihnen ein Trostpflaster: Rund 100 Schützen trafen sich am Sonntag zu einer Mitgliederversammlung.

Eigentlich hätten die Neersener St. Sebastianer am Wochenende ihr Schützenfest groß gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie musste es jedoch ausfallen. Ein Trostpflaster gab es am Sonntag immerhin für rund 100 Schützen: Nach einem Schützengottesdienst stand eine Mitgliederversammlung auf dem Programm. Es war die erste Veranstaltung in Uniform seit Monaten, mit Mund-Nase-Masken und Mindestabstand. Schützenkönig Dennis Stelzer wird seine Regentschaft um ein Jahr verlängern und hofft, dass in 2021 wieder ein Schützenfest gefeiert werden kann.