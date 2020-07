Willich : Bau des Neersener Seniorenheims liegt im Zeitplan

Neersen Auf dem ehemaligen „Brücke“-Gelände entsteht eine Senioreneinrichtung für 56 Bewohner. Realisiert wird sie durch das Deutsche Rote Kreuz. Eine Fertigstellung im Spätsommer nächsten Jahres ist realistisch.

Der Bau der Pflege- und Senioreneinrichtung, die das Deutsche Rote Kreuz auf dem Gelände des ehemaligen Neersener Pfarrzentrums „Die Brücke“ am Standort Verresstraße/Rothweg in Neersen realisiert, liegt im Zeitplan. Wie Achim Neuköther, Immobilien- und Baumanager des DRK-Landesverbandes, Willichs Bürgermeister Josef Heyes bei einem Baustellenbesuch verriet, bringt die Trockenheit für den Bau positive Aspekte: Wegen des niedrigen Grundwasserspiegels kann man sich beim Ausschachten aufwändige Wasserhaltungs-Maßnahmen sparen. Das spart Zeit, so dass Neuköther derzeit einen kleinen „zeitlichen Puffer“ herausgearbeitet sieht und darum optimistisch in die Zukunft schaut: „Wenn alles gut läuft und uns nicht unvorhersehbare Dinge einen Strich durch die Zeitrechnung machen, können wir von einer Fertigstellung im Zeitraum Spätsommer kommenden Jahres ausgehen.“