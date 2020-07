Ferienalphabet – I wie Irrgarten : Von der Sackgasse zur Klangröhre

Neersen Sich in die Irre führen zu lassen, kann Spaß machen, zumindest im Irrgarten im Neersener Schlosspark. Vor fast 20 Jahren wurde er angelegt. Inzwischen sind die Hecken nahezu blickdicht.

Auch wenn viele Bürger den Irrgarten als das Neersener Labyrinth bezeichnen, stimmt dies nicht ganz. Es handelt sich bei der Anlage um kein Labyrinth, sondern um einen echten Irrgarten. Das merkt der Besucher spätestens, wenn er einen der beiden Eingänge gefunden hat und zwischen den hohen Hainbuchen in eine grüne Welt eintritt. In einem Labyrinth führt ein Weg, so verschlungen er auch sein mag und so viele Richtungswechsel er auch hat, direkt zum Ziel. Abzweigungen gibt es nicht. In einem Irrgarten wartet hingegen auf den Besucher ein Netz aus Wegen mit Abzweigungen, Kreuzungen, Sackgassen und Wegeschleifen. Ein echtes „In-die-Irre-Gehen“ ist damit auch in Neersen gegeben.