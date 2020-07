Goldhochzeit in Schiefbahn : Geselligkeit im Hause Juntermanns

Schiefbahn Vor 50 Jahren heirateten die Schiefbahner Inge und Hans-Josef Juntermanns. 1992 waren die beiden das Schützenkönigspaar in Niederheide. Auch in vielen weiteren Vereinen waren und sind die Jubilare aktiv.

Inge Juntermanns geborene Zehnpfennig und ihr Mann Hans-Josef haben beide nie woanders als in Schiefbahn gelebt. Sie sind tief im Ort verwurzelt. Am morgigen Freitag, 10. Juli, vor 50 Jahren gaben sie sich das Jawort. Kennengelernt hatte sich das Paar auf dem Siedlerfest an der Siedlerallee im Zelt auf dem Jahnplatz.

Inge Juntermanns ist 73 Jahre alt. Sie lernte Näherin in Neersen, ließ sich später zur Zuschneiderin ausbilden. Auf dem Basar der Leprahilfe in der Kulturhalle bietet sie seit vielen Jahren ihre Handarbeiten an. Hans-Josef Juntermanns ist 76 Jahre alt. Sein Elternhaus stand in Niederheide. 1953 zog er mit seinen Eltern, die eine Kohlehandlung hatten, zur Hochstraße 145. Kohlen gibt es dort längst nicht mehr, dafür hat der Jubilar großzügig angebaut. Der Groß- und Außenhandelskaufmann war Leitender Angestellter in einem Sanitär- und Heizungsgroßhandel in Krefeld. Das Paar hat zwei Töchter, 44 und 47 Jahre alt, eine davon wohnt über den Jubilaren, die andere lebt in Niederheide. Zur Familie gehören außerdem zwei Schwiegersöhne und vier Enkel.