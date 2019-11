Willich : Maria und Marvin bilden das Willicher Kinderprinzenpaar

Willich Man wird die Prinzessin auch auf Instagram und Facebook sehen können.

Willich mangelt es in dieser närrischen Session an nichts: Es gibt ein Stadtprinzenpaar und eine Jugendprinzessin. Die heißt Maria I. Berini und wirkt für ihre 15 Jahre schon sehr erwachsen. An ihrer Seite: Minister Marvin Stumpen (12). Am Samstagnachmittag bekam die Jugendprinzessin im Neersener Wahlefeldsaal die Kette von Bürgermeister Josef Heyes umgehängt als sichtbares Zeichen ihrer närrischen Macht. Dafür bedankte sie sich mit einer langen Rede in Reimform, die sie zum Erstaunen so mancher Narren selbstbewusst und vor allem auswendig vortrug.