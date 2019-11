Tag der offenen Tür : Die Robert-Schuman-Europaschule präsentiert sich Eltern und Kindern

Willich Der Tag der offenen Tür der Robert-Schuman-Europaschule Willich an der Kantstraße findet am Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr statt. Die Schule stellt sich dann in ihrer Vielfalt vor und gibt Eltern wie künftigen Schülern einen Einblick in ihre Arbeit.

Jeweils um 10, 11 und 12 Uhr findet im Studien- und Arbeitszentrum (SAZ) über der Mensa eine umfassende Information statt, in der der Schulleiter und die Abteilungsleiterin (der Klassen 5 bis 7) den Eltern von Grundschulkindern das Schulprogramm, das Ganztagsangebot und die Schullaufbahnmöglichkeiten vorstellen. Anschließend finden Führungen durch die Schule in Kleingruppen statt. Zeitgleich zu der Information und den Elternführungen gibt es auch von den Schülern organisierte und geleitete Kinderführungen. Dabei wird den Grundschulkindern nicht nur die Schule präsentiert, sondern sie können auch bei vielen Angeboten mitmachen und bei Probeunterricht neue Fächer kennenlernen. Darüber hinaus werden die Ergebnisse von Klassenprojekten und Arbeitsgemeinschaften von Eltern und Lehrern präsentiert.

Für Schüler anderer Schulen, die sich für die Gymnasiale Oberstufe an der Robert-Schuman-Europaschule interessieren, werden ab 12.30 Uhr in Raum G 11 (Oberstufengebäude) Beratungsgespräche angeboten, in denen ein Überblick über die Konzeption der Klassen 11 bis 13 gegeben wird. In der Mensa besteht die Möglichkeit, das in der Schule angebotene Mittagessen auszuprobieren.

(RP)