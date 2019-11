Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn : Decken für Waisenkinder und Flüchtlinge

Schiefbahn Die Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn erhielt kürzlich eine Anfrage der Luftfahrt ohne Grenzen (Frankfurt), die dringend selbstgestrickte Wolldecken benötigt.

Die bunte Vielfalt an Decken wird zur Hälfte an die Organisation „The smile of the child“, die die Decken auf dem griechischen Festland und auf den Inseln an Flüchtlinge verteilt, geschickt. Die zweite Hälfte geht an die Christian-Serban-Stiftung, die sich junger kranker Kinder und Waisen in Rumänien angenommen hat.