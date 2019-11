Städtischer Etat : Die Willicher CDU möchte die Gewerbesteuer senken

Willich Um fast eine Million Euro pro Jahr will die CDU die Willicher Unternehmer entlasten – und fordert daher, den Gewerbesteuer-Hebesatz um zehn Prozentpunkte auf 429 zu senken.

Willichs Kämmerer Willy Kerbusch hat vor ein paar Wochen seinen Etatentwurf für 2020 vorgestellt und nur mit einem Plus von 700.000 Euro kalkuliert, worin die Haushaltsanträge der Fraktionen und die Entlastung der Eltern aber noch gar nicht eingerechnet sind. Doch die Union ist sicher, dass der Haushaltsentwurf des Kämmerers genügend Spielraum hat: Er habe Risiken eingeplant, die so sicher nicht zum Tragen kämen. Zudem werde 2020 der Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer nach oben angepasst, und Kerbusch gehe in seinem Entwurf davon aus, dass 100 Prozent der Stellen in der Stadtverwaltung besetzt seien – in der Realität seien dies aber nur 98 Prozent, so CDU-Fraktionschef Johannes Bäumges. „Wir sind zuversichtlich, dass wir im Haushaltsentwurf eine knappe Million Euro finden.“