Künstlergemeinschaft „Artefact“ : Ausstellung mit Schmuck, Malerei und Betonbildhauerei

Willich Die Künstlergruppe „Artefact“ aus Willich lädt für das kommende Wochenende zur neunten Jahresausstellung im Stahlwerk Becker ein.

Artefact ist eine Künstlergemeinschaft der Goldschmiedin Beate Feltes-Kelm, der Malerin Susanne Osten und dem Betonbildhauer Jörg Schulze-Roloff. Vor vielen Jahren haben sie sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Kunst in Ausstellungen oder bei Atelierrundgängen zu präsentieren.

Zu ihren Ausstellungen laden sie regelmäßig Künstler, Designer und Kunsthandwerker aus der Region ein. „Einer darf auch überregional sein“, sagt Susanne Osten, „das macht die Ausstellung interessant.“ So gab es bereits Gäste aus Hamburg oder den Niederlanden. In diesem Jahr ist es die Fotografin Gabriele Marl aus Dortmund, die das Überregionale abdeckt.

Sie bringt außergewöhnliche Fotografien mit, die mit der Abbildung realistischer Begebenheiten nichts oder zumindest nicht mehr viel zu tun haben. Ihr kommt es eher auf die Ausschnitte, die Farben, das Unbestimmte an. Mit Licht und Bild arbeitet auch der Viersener Manfred Riedel. Seine Lampen bestehen aus einer aufwändigen Konstruktion, mit deren Hilfe nicht nur Licht, sondern auch wechselnde Bilder an eine Wand projiziert werden können.

Susanne Osten ist für die Malerei zuständig. Sie orientiert sich an Strukturen aus der Natur und liebt das Spiel mit Materialien. Immer stehen kräftige, lebendige Farben im Mittelpunkt. „Wir wollen den Besuchern eine abwechslungsreiche und vielfältige Werkschau bieten, die unterschiedliche Materialien und Arbeitstechniken veranschaulicht“, beschreibt Susanne Osten das Konzept der Artefact-Ausstellungen. Zu dieser Mischung gehört auch der Schmuck. Beate Feltes-Kelm ist Goldschmiedin. Ihre außergewöhnlichen Schmuckstücke greifen auf Webmuster oder Papierfaltungen zurück.

Zart ist die Keramik der in Krefeld lebenden Koreanerin Mi Ja Rheu-Ellinghoven. Ihre unkonventionellen Gefäßformen leben von den Wirkungen des Rakubrandes und der Glasur. Zwei Bildhauer gehören zu dem Kreis der Ausstellenden. Sonja Kreutzer ist als Gast dabei. Die gelernte Baumschulmeisterin arbeitet in Korschenbroich als freie Künstlerin. Die Struktur des Holzes erweckt Kreutzer in ihren Objekten zu neuem Leben. Artefact-Mitglied Jörg Schulze-Roloffs Material ist Beton. Aus diesem Werkstoff entstehen die vielfältigsten Dinge vom Regal bis hin zum Papierspender.