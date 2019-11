Planspiel : 60 Schüler lernen den Arbeitsalltag kennen

Willich Beim Planspiel „Fit für den Arbeitsalltag“ konnten Schüler in Berufe hineinschnuppern.

Allerdings handelt es sich nicht um einen wirklichen Praktikumsplatz, sondern um das Planspiel „Fit für den Arbeitsalltag“. Die Jugendfreizeiteinrichtung Karo 11 hat sich in einen Ort mit zehn Werkstätten verwandelt, in denen die Schüler sich im beruflichen Leben ausprobieren können. Verschiedene Unternehmen und Helfer, die einen Ausbildungsbetrieb simulieren, sind vor Ort – wie Benen-Heyer, Leiterin der Jugendfreizeiteinrichtung Titanic, und ihre ehrenamtliche Helferin Scheffer.

Zum vierten Mal bietet der Fachbereich Kirchliche Jugendarbeit der Region Kempen-Viersen/Krefeld in Kooperation mit den offenen Jugendeinrichtungen Titanic und Karo 11 das Planspiel an. „Es ist ganz oft so, dass Jugendliche wirklich Angst haben, wenn sie sich zum ersten Mal irgendwo vorstellen sollen. Wir trainieren diese Situation. Zudem können die Jugendlichen in Berufe hineinschnuppern“, informiert Natalie Piepenbring, Leiterin des Karo 11. Knapp 60 Acht- und Neuntklässler der Robert-Schuman-Europaschule und der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule sind im Karo 11 unterwegs.