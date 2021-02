Feuerwehreinsatz in Willich : Auto brennt in Münchheide aus

Der Ford Focus brannte komplett aus. Foto: Feuerwehr

Willich Ein Auto hat am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr am Siemensring im Gewerbegebiet Münchheide Feuer gefangen und brannte in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr eintraf. „Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor.

Im weiteren Verlauf wurde der Pkw mit Schaum gelöscht“, berichtet Feuerwehrsprecher Mario Arlt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz war für die 16 ehrenamtlichen Kräfte um 10.45 Uhr beendet.

(msc)