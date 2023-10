Neue Produktionshalle in Müchheide eröffnet Schunk investiert 58 Millionen Euro in Willich

Wer bei dem Wort „3D-Druck“ an nette kleine Gimmicks aus Plastik denkt, der wird hier eines Besseren belehrt: In den Hallen der Schunk Ingenieurkeramik im Gewerbegebiet Münchheide stellen industrielle 3D-Drucker hochkomplexe Elemente aus technischer Keramik her – etwa für die Luft- und Raumfahrttechnik, zur Herstellung von Computer-Chips für die Halbleiterbranche oder für die Solarthermie. Das weltweit tätige Unternehmen hat am Donnerstag eine weitere Produktionshalle (rund 3500 Quadratmeter; 58 Millionen Euro Gesamtinvestition) offiziell eröffnet.