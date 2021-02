Betrug in Willich : Seniorin fällt auf Trickbetrüger rein

Willich Eine 86-jährige Seniorin ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Das teilte die Polizei mit. Die Willicherin hatte am Vormittag einen Anruf erhalten.

Als sie damit gegen 13 Uhr nach Hause gekommen war, erhielt sie einen weiteren Anruf. Der Betrüger am Telefon erklärte, dass das Geld nun von zwei Polizisten in zivil abgeholt würde. Die Seniorin wurde angewiesen, das Geld draußen in einem Blumenkübel zu deponieren, was sie auch tat.