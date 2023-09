Gewerbebebiet Münchheide V Baustart für Willichs jüngste Gewerbegebiet-Erweiterung

Der Hintergrund: Die Materialkosten sind bei Leitungen ein geringer Kostenanteil. Den Löwenanteil nehmen die Erdarbeiten in Anspruch. So kann mit kleinen Kosten ein zusätzlicher Finanzbedarf in der Zukunft vermieden werden. „Natürlich kann es sein, dass der Strombedarf im Gebiet geringer sein wird, da viele Unternehmen Phtovoltailk (PV) auf dem Dach haben und Speicher nutzen. Aber mit E-Mobilität, Wärmepumpen und so weiter könnte der Bedarf auch steigen. Darauf sind wir vorbereitet“, betont Wolter.