Entsorgung von Herbstlaub Hier können Willicher Laub entsorgen

So verlässlich wie der Herbst ist der jährliche Hinweis des Teams Abfallwirtschaft in dieser Jahreszeit in Sachen Laubsammlung: Grundsätzlich ist nach der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung auf dem Gehweg vor dem Haus ein 1,50 Meter breiter Streifen von Laub freizuhalten. Das Laub darf aber nicht in die Straßenrinne gefegt werden, sondern ist selber zu entsorgen.