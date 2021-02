Kindergarten 84 : Eine Geschichte zum Weiterverschenken

Anrath Lagerkoller, Stress und Einsamkeit: Der Kindergarten 84 hat sich eine Aktion ausgedacht, um die negativen Folgen der Pandemie etwas zu dämpfen: Die Kindergarten-Familien erhielten rote Päckchen mit Brief und Geschichte, die anschließend weiterverschenkt werden dürfen.

„In dieser anstrengenden Zeit möchten wir der Seele etwas Gutes tun“, erklärt Kiga-Leiterin Stefanie Schiller, die sich mit ihrem Team die Aktion „Glück und Zufriedenheit verschenken“ ausgedacht hat. „Genießt alleine oder mit Kindern, Eltern oder Mitbewohnern die wunderschöne Geschichte“ lautet ihr Aufruf an alle Beschenkte. Die Geschichte „Das rote Paket“ von Alberti und Linda Wolfsgruber hat der Bohem-Press-Verlag zur Verfügung gestellt. Wer zu Ende gelesen hat, darf das Paket gerne weitergeben: „Überlegt euch, wer in der aktuellen Situation eine kleine Aufmunterung gebrauchen kann: zum Beispiel Postboten und Zusteller, Oma und Opa, die wir nicht besuchen können, Nachbarn, die alleine wohnen“, spornt das Team die Beschenkten an, das Glück weiterzugeben. Wer mag, schickt dem Kindergarten 84 (Dimbkesfeld 8, 47877 Willich) danach eine Nachricht – gerne mit Foto –, auf welchem Weg er das Paket bekommen hat.