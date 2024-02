Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz Bombe bei Bauarbeiten in Willich gefunden

Dabei betont er auch das Wort ‚telefonisch‘. Denn es sei bei einem solchen Fund Eile geboten. In der Vergangenheit sei es bereits vorgekommen, dass Bürger einen Kampfmittelfund lediglich per E-Mail angezeigt hätten. Bei einer solchen sei aber die sofortige Bearbeitung nicht garantiert. „Das ist dementsprechend keine wirkliche Option“, sagt Adams. In einem solchen Falle sei die Nutzung des Notrufs absolut zulässig und angezeigt, da Gefahr im Verzug sei. Mit Bomben, so betonen die Verantwortlichen, sei nicht zu spaßen, auch wenn es diesmal am Ende ungefährlich war.