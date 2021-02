Orientierung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung : Grüne möchten eine Inklusionslotsen für Willich

Willich Die Willicher Grünen möchten, dass alle wichtigen Informationen für Menschen mit Beeinträchtigungen übersichtlich zusammengestellt werden. Bei der Stadt soll dazu eine Stelle geschaffen werden.

Die Willicher Grünen machen sich für einen „Inklusionskompass Willich“ stark. Er soll eine Übersicht über Angebote zu barrierefreien Gaststätten und Hotels, Selbsthilfegruppen, Therapie-, Freizeit- und Sportangeboten, Urlaubsangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen, Vereinen und Organisationen sowie Dienstleistungen und Arztpraxen mit entsprechenden Schwerpunkten in Willich und der näheren Umgebung geben. Frei von Trägerinteressen sollen so Betroffene gebündelte Informationen finden, die sie in unterschiedlichen Lebenslagen benötigen, so die Grünen.