Neujahrsempfang CDU in Willich richtet den Blick nach vorn

Der Partei-Vorsitzende Guido Görtz begrüßte in der Mensa des St.-Bernhard-Gymnasiums die mehr als 150 Vertreter aus den verschiedenen Bereichen des ehrenamtlichen Engagements – aus den Ratsfraktionen sowie Vertreter der Karnevalisten, Schützen, Hilfsorganisationen, der Freiwilligen Feuerwehr und anderer Vereine. 2023 sei „intensiv und herausfordernd“ gewesen, er erwarte ein neues Jahr, das „herausfordernd und voller Chancen“ sei, so Görtz. Dabei sei es wichtig, einen „klugen Kopf“ an der Spitze zu haben – den habe die CDU mit Bürgermeister Christian Pakusch. Er wolle „eine Lanze für die demokratischen Parteien“ in Deutschland brechen, so Görtz. Man brauche keine „politische Loreley, die schön aussieht und alles in die Tiefe reißt“.