Neues Angebot in Willich : Aus Gaststätte wurde Großtagespflege für Kinder

Willich Innerhalb eines Jahres ist aus der leerstehenden Gaststätte „Heidekrug“ eine Großtagespflege für Kinder unter drei Jahren geworden. Neun „Glückskinder“ können dort spielen, toben und lernen.

An eine angemessene Einweihung war wegen der Pandemie nicht zu denken – dennoch ist Anfang August die dritte Großtagespflegestelle der „Glückskinder, Kinderladen III“ an der Krefelder Straße 162 in Willich für neun Kinder unter drei Jahren erfolgreich an den Start gegangen. Dieses Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren ist in Ergänzung zu einer weiteren Großtagespflege und zur Kindertageseinrichtung Alperhof im Stadtteil Willicher Heide entstanden – es gehe vor allem darum, die hohe Nachfrage an U3-Plätzen zu decken, teilt die Stadt Willich mit.