Unfall am Schwarzen Pfuhl : Kleinlaster-Fahrer prallt in Neersen gegen Baum

Kleinlaster-Fahrer prallt in Neersen gegen Baum

Unfall am Schwarzen Pfuhl

Viersen/Willich Mit schweren Verletzungen musste am Montagmorgen ein 41-jähriger Süchtelner nach einem Alleinunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann mit seinem Kleinlaster aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen neben der Straße stehenden Baum.

Am Sprinter entstand Totalschaden.

Der Süchtelner war am Montag gegen 5.20 Uhr auf der Straße „Zum Schwarzen Pfuhl“ in Richtung Venloer Straße unterwegs. Während er in die Kreuzung einfuhr, kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Sprinter weiter gegen eine Laterne geschleudert.