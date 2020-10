Schiefbahner Männergesangverein : MGV Cäcilia sagt Cäcilienfest im Jubiläumsjahr ab

Schiefbahn Was bisher nur die beiden Weltkriege bewirkt haben, bringt jetzt die Corona-Pandemie mit sich: Der Männergesangverein Cäcilia 1845 Schiefbahn muss in diesem Jahr auf sein traditionelles Cäcilienfest verzichten.

Zu dem seit mehr als 150 Jahren gefeierten Anlass waren auch in diesem Jahr Gäste aus Politik und Vereinen sowie viele Förderer und Freunde eingeladen. Auch der befreundete MGV Arion aus Saupersdorf in Sachsen, zu dem seit der Wende eine freundschaftliche Verbindung besteht, sollte in Schiefbahn anlässlich des 175. Jubiläums des MGV Cäcilia dabei sein.