Besuch in Willicher Brautmodengeschäft : Hochzeitsbranche im Ungewissen

Annika Köffer heiratet im November und lässt sich von Elke Dahm bei der Auswahl eines Brautkleid beraten. Foto: Norbert Prümen

Willich Wer derzeit eine Hochzeit plant, braucht starke Nerven. Die Regeln für private Feiern wurden wieder verschärft. Viele Hochzeiten wurden bereits abgesagt, was ganze Branchen vor große wirtschaftliche Probleme stellt. So auch das Brautmodenatelier Dahm in Willich.

Die Braut studiert die neueste Corona-Schutzverordnung. „Das hat mich einen ganzen nervigen Tag gekostet“, sagt Annika Köffer (30) aus Neersen. Für die zweite Novemberhälfte ist die standesamtliche Hochzeit mit ihrem Verlobten Lars Reinardy in Schloss Neersen geplant. Am Abend sollen auch einige Freunde zur Familienfeier in einem Restaurant hinzukommen.

Annika Köffer wird dabei das aktuelle Infektionsgeschehen im Auge behalten müssen. Denn davon hängt ab, mit vielen Gästen gefeiert werden kann. Heiraten in Corona-Zeiten – eine stressige Angelegenheit für Brautleute. Und eine existenzbedrohende für ganze Branchen. Wie für das Brautmodenatelier Dahm an der Anrather Straße in Willich; eine renommierte Adresse, nicht nur für Braut-, sondern auch für Schützenfestroben. Hier hat Annika Köffer sich schon ihr Kleid für die standesamtliche Trauung ausgesucht. Sie kennt und vertraut der Inhaberin Elke Dahm (59), die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang das Atelier seit 15 Jahren führt.

Info Das gilt für private Feiern in NRW Grenze Für private Feiern aus einem herausragenden Anlass (etwa Jubiläum, Hochzeits- oder Geburtstagsfeier) außerhalb einer Wohnung gilt seit 14. Oktober die Grenze von 50 Personen. Für Personal gilt die Maskenpflicht drinnen und draußen, sie zählen aber nicht zu den 50 Personen. Anmeldung Bis zum 10. Oktober schriftlich angemeldete Feiern dürfen im Oktober noch mit maximal 150 Personen stattfinden, wenn die lokale Sieben-Tages-Inzidenz am Veranstaltungsort nicht größer als 35 ist. Ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürfen an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung höchstens 25 Personen teilnehmen. Dies gilt auch für bis zum 10. Oktober angemeldete Feiern. Einzige Ausnahme: Die zuständige Behörde lässt auf der Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu, dass mehr als 25 Personen eine Feier begehen können.

In den 300 Quadratmeter großen Räumen hängen die Ständer voll. Rund 450 üppige Brautroben, dazu 800 glitzernde Abendkleider in allen Farbschattierungen warten auf ihre neue Besitzerinnen. „Unser Geschäft ist extrem eingebrochen“, erzählt Wolfgang Dahm. Die Schützenfeste, die den Hauptteil des Umsatzes ausmachen, sind im weiten Umkreis abgesagt. Bei den Hochzeiten schätzt er die Einbußen auf gewaltige 80 Prozent. Eine Angestellte und die Schneiderin sind in Kurzarbeit. „Das Schlimmste ist die Unsicherheit“, sagt er.

Nach einem kurzen Zeitfenster, in dem sich die Lage zu beruhigen schien, werden im Moment die Regeln wieder angezogen. Das ist Gift für eine Branche, in der langfristig geplant wird und möglichst alles perfekt ablaufen soll. Denn eine Hochzeit ist nicht nur ein sehr wichtiges privates Ereignis, sondern auch eine gewaltige Investition. Kleider müssen normalerweise Monate im voraus bestellt werden. Doch auch die internationalen Lieferketten für Braut- und Abendmode sind brüchiger geworden. „Im Moment verkaufe ich eigentlich nur Kleider für standesamtliche Hochzeiten“, erzählt Elke Dahm.

Die großen kirchlichen oder freien Trauungen seien alle in das nächste und übernächste Jahr hinein verschoben werden. Die Dahms sind sehr zuversichtlich, diese schwierige Zeit zu überstehen. Wolfgang Dahm installiert Photovoltaikanlagen und kann die Familie insoweit wirtschaftlich absichern. Aber er stehe im Austausch mit vielen anderen aus der Branche. „Die Situation ist für alle dramatisch“, so sein Fazit.

Er rechnet damit, dass viele Ateliers im letzten Quartal des Jahres aufgeben werden. Das Kaufverhalten der Kunden sei vielfach Kopfsache, die Stimmung sei entscheidend. „Da ist eine Menge Psychologie mit im Spiel“, so seine Erfahrung. Annika Köffer und Verlobter planen für Juni 2021 ihre freie Trauung mit einem großen Fest, prächtigem Brautkleid und vielen Gästen. Annika Köffer ist froh, dass sie schon Anfang 2020, kurz nach der Verlobung, mit den Planungen dafür begonnen hat.

Schon damals sei es schwierig gewesen, einen der begehrten Feierorte zu buchen. Jetzt sei für das nächste Jahr eigentlich nichts mehr zu bekommen. Freie Trauredner, Discjockeys, Caterer – alle seien voll ausgebucht. Selbst die Hersteller von Hochzeitstorten seien am Limit. Falls denn alles gut geht: „Ich bin skeptisch und habe Angst, was bin dahin passieren wird“, sagt Annika Köffer. „Als Braut stehst du eh schon unter Stress, Corona bringt dich um den Schlaf.“

Nun will sie zunächst die standesamtliche Trauung genießen. Dazu gehört das schöne Kleid. „Ich habe auch mehr Arbeit in die Detailplanung gesteckt, so gibt es auch eine kleine Hochzeitstorte“, verrät sie. Denn: „Wir wissen nicht, was kommt.“

Das Standesamt in Willich war während des Lockdowns im Frühjahr für rund vier Wochen geschlossen. In dieser Zeit konnten allerdings Nottrauungen stattfinden. Damals haben einige Paare die Hochzeit um ein paar Monate verschoben. Nach dem Lockdown ging es wieder los – zunächst aber nur im ganz kleinen Kreis.