Person unter Traktor eingeklemmt : Viele Einsätze für den Willicher Löschzug

Willich Fünfmal mussten die Feuerwehrleute zwischen Freitagabend und Sonntagmittag ausrücken. Am Kuhbusch brannte ein Dachüberstand, an der Röntgenstraße wurde ein Mann unter einem Traktor eingeklemmt.

Am Samstagnachmittag um 16.23 Uhr verlor ein landwirtschaftliches Gespann Teile der Ladung (es handelte sich um Kartoffeln ) an der Kreuzung Parkstraße/Peterstraße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und der Landwirt bei der Fahrbahnreinigung unterstützt.

Am Sonntagmorgen gegen 7.55 Uhr heulten die Sirenen im Ortsteil Willich. Ein „Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr“ an der Straße Kuhbusch wurde der Feuerwehr gemeldet. Dort brannte es in einem Dachüberstand im Bereich eines Grillkamins. Per Kettensäge wurden Teile des Flachdachs geöffnet, und mit einem C-Strahlrohr wurde der Brand gelöscht. Entgegen der Erstmeldung war aber zu keiner Zeit ein Menschenleben in Gefahr. Gegen 9.45 Uhr konnte der Löschzug wieder einrücken.