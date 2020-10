Unfall in Willich : Mann wird unter Traktor eingeklemmt

Der Unfall geschah an der Röntgenstraße in Willich. Foto: Daniel Grotjans

Willich Ein Mann ist am Sonntagmittag auf der Röntgenstraße in Willich schwer verletzt worden, als er an seinem Traktor arbeitete. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Duisburg geflogen.

