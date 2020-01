Vorschau : Vier Konzerte zum Jazz-Frühling im Schloss Neersen

Das Emil-Brandqvist-Trio bildet mit „Within a dream“ am Freitag, 17. April, den Abschluss. Foto: QQTec

Neersen Den Auftakt macht im Februar Daniel Erdmann mit seiner „Velvet Revolution“.

Seit einigen Jahren veranstaltet die Stadt Willich jedes Jahr ein kleines Jazz-Festival, das inzwischen einen festen Platz im Kulturprogramm sowie eine treue Fangemeinde gefunden hat. Aus dem ursprünglichen Jazz-Herbst ist inzwischen ein Jazz-Frühling geworden. An der guten Mischung aus erfahrenen Jazz-Größen und Newcomern der Szene hat sich jedoch nichts geändert.

Den Auftakt macht in diesem Jahr Daniel Erdmann mit seiner „Velvet Revolution“, in der er Pop, Swing und westafrikanische Musik zu einer außergewöhnlichen Form der Kammermusik verquickt. Sein Konzert findet statt am Freitag, 14. Februar. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro, ermäßigt neun Euro.