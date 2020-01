Bürgermeisteramt in Willich : Heyes verzichtet auf weitere Kandidatur

Willichs Bürgermeister Josef Heyes hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass er zur Kommunalwahl nicht noch mal antritt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Willich Willichs Bürgermeister will nach 21 Amtsjahren seinen Posten räumen. Er möchte mehr Zeit für die Familie und das Ehrenamt haben, kündigte er am Donnerstag an und präsentierte gleich seinen Wunsch-Nachfolger: Johannes Bäumges.

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz und Emily Senf Redakteurin

Nach 21 Jahren im Amt hat Willichs Bürgermeister Josef Heyes genug. Er verzichtet darauf, bei der Kommunalwahl im September mit dann 72 Jahren erneut für den Posten zu kandidieren. Dies teilte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit – und präsentierte dort gleich seinen Wunsch-Nachfolger: Johannes Bäumges, bislang CDU-Fraktionsvorsitzender.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sagte Heyes. „Die Aufgabe als Bürgermeister ist interessant, abwechslungsreich und vielseitig, aber auch aufreibend, anstrengend, kräftezehrend und mit einem Arbeitsalltag verbunden, der 70 Wochenstunden oft überschreitet“, sagte er. Nach mehr als 50 Berufsjahren sei es darum angebracht, der Familie etwas zurückzugeben. Gleichzeitig sei es ihm wichtig, die Stadt „auch weiterhin in fähigen und verantwortungsvollen Händen zu wissen“, sagte Heyes. Der richtige Kandidat dafür ist in seinen Augen Bäumges. Der 43-jährige gelernte Bankkaufmann aus Niederheide arbeitet derzeit als Jurist bei der Thyssen-Krupp AG in Essen. Seit 1999 ist er Ratsmitglied, seit sieben Jahren CDU-Fraktionsvorsitzender. „Die Kandidatur ist für mich der nächste Schritt, mich für die Gesellschaft in der Stadt Willich zu engagieren“, sagte er und kündigte an, in der kommenden Woche seine Pläne konkretisieren zu wollen.

Info CDU und SPD laden zu Neujahrsempfängen CDU Der Neujahrsempfang der Willicher CDU ist am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr im Wahlefeldsaal am Minoritenplatz in Neersen. SPD Die Willicher SPD lädt zu ihrem Neujahrsempfang ins Gründerzentrum an der Gießerallee 19 im Stahlwerk Becker ein. Der Termin: Freitag, 10. Januar, 19 Uhr.

Mit den Hufen scharren dürften bei der Willicher CDU zudem Parteichef Christian Pakusch und der stellvertretende Bürgermeister Guido Görtz, denen Ambitionen nachgesagt werden und die sie auch nicht vehement bestreiten. Zum Zeitpunkt des Pressegesprächs dürften sie von Heyes’ Entscheidung allerdings nichts gewusst haben; Heyes und Bäumges kündigten an, den Rest der Partei anschließend informieren zu wollen. Bei der Mitgliederversammlung am Aschermittwoch soll der CDU-Bürgermeisterkandidat gewählt werden.

Auch die übrigen Fraktionen könnten von Heyes’ Entscheidung abhängig machen, wen sie ins Rennen ums Bürgermeisteramt schicken – einzig die SPD-Spitze hat sich schon Ende September festgelegt und schlägt ihren Mitgliedern den 66-jährigen Dietmar Winkels vor. Er muss im Februar bei der Mitgliederversammlung noch bestätigt werden. Bei der FDP könnte deren Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Donath (63) Gefallen daran finden, noch mal anzutreten, nachdem er 2014 immerhin knapp 33 Prozent der Stimmen geholt hatte. Auch die Grünen haben verkündet, einen Kandidaten stellen zu wollen, wollen diesen aber erst im Frühling benennen. Sind Parteichef Merlin Praetor und Fraktionschef Raimund Berg mögliche Kandidaten? „Für Willich“ ist ebenfalls nicht mehr ganz abgeneigt, einen Kandidaten aufzustellen – vielleicht ihren Vorsitzenden Detlef Nicola?

Wenn sich die Kandidatenfrage im Frühjahr geklärt haben wird, werden die Inhalte in den Vordergrund rücken – zumal noch nicht klar ist, ob die AfD ihre Ankündigung wahrmacht und bei der Kommunalwahl antritt. Ganz leicht dürfte das allerdings nicht werden, immerhin müssen alle Parteien oder Wählergemeinschaften für alle Wahlkreise eine Person als Ratskandidaten benennen – in Willich immerhin 24 an der Zahl. Schon bei „Für Willich“ wird es spannend, ob das gelingen wird. Die drei Ratsmitglieder von „Für Willich“ sind zwar sehr engagiert, was auch den anderen Parteien Respekt abnötigt, aber wie sich das in Wählerstimmen ummünzen lässt, bleibt abzuwarten.

Schaut man sich den Bundestrend und die Bevölkerungsstruktur in Willich an, dürften CDU und Grüne gute Chancen haben. Dumm nur, dass beide Ende 2016 bis zum Ende dieser Wahlperiode eine strategische Partnerschaft eingegangen sind. Damals ahnten die Grünen wohl noch nichts von ihrem bevorstehenden Höhenflug, nun könnte ihnen die Partnerschaft im Weg stehen. Zumal die Willicher CDU schon seit Jahren immer wieder grüne Themen anpackt.

Das Ende einer Ära steht der SPD bevor: Ihr langjähriger Fraktionsvorsitzender Bernd-Dieter Röhrscheid (73) will nicht mehr antreten. Als sein Nachfolger wird der 25-jährige Hendrik Pempelfort gehandelt. Der 28-jährige Lukas Maaßen hat 2018 die Nachfolge von Dietmar Winkels als Parteivorsitzender angetreten und versucht, der SPD in Willich ein linkeres Profil zu geben, zudem gibt es viele weitere junge Leute, die emsig mitmachen.