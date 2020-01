Spaziergang mit CDU-Politiker : Neersen liegt Heinz Amfaldern am Herzen

Info

Heinz Amfaldern trat 1975 in die CDU ein. „Ich habe immer christliche Werte gelebt und bin in der katholischen Jugend in Viersen groß geworden“, sagt Amfaldern. Beeindruckt habe ihn in der Nachkriegszeit die Politik Konrad Adenauers. „Da ich in der Schwerindustrie gearbeitet habe, war ich natürlich der Einzige, der der CDU nahestand.“

Schnell nahm Amfaldern in der Partei Aufgaben wahr, wurde 1979 Sachkundiger Bürger im Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Willich. „Etwa zeitgleich bin ich auch in den Parteivorstand gekommen“, sagt Amfaldern und erinnert sich noch an die „Backstubenfraktion“ in Neersen zurück: „Alle hochrangigen Politiker in Willich kamen damals aus Neersen. Kreistagsmitglied Manfred Gumbinger, CDU-Geschäftsführer Otto Busch, der Fraktionsvorsitzende Johannes Wallhorn und Stadtrat Karl-Günther Krücken trafen sich damals immer in der Backstube des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Matthias Mertens an der Hauptstraße. Sozusagen als ,Lehrling’ durfte ich mitmachen.“

Bis 1992 blieb Amfaldern Sachkundiger Bürger und wurde Ratsmitglied, bis er 2013 sein Mandat für seine Tochter Nanette Amfaldern aufgab. Seither ist er Sachkundiger Bürger im Planungsausschuss und im Ausschuss für Abgaben und Gebühren.