Kriterien-Katalog wird entwickelt : Stadt richtet Corona-Notfonds für Willicher Betriebe ein

Willich Um durch die Pandemie in Not geratenen Unternehmen zu helfen, soll es finanzielle Unterstützung von der Stadt geben. Jetzt werden Vergabekriterien entwickelt. Kritik kommt von der FDP.

Dieses städtische Unterstützungsprogramm soll eine Ergänzung zu den Bundes- und Landesförderungen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sein. In ihrer Vorlage legte die Verwaltung dar, dass sich zwei Bausteine herauskristallisiert haben: eine finanzielle Unterstützung, gebunden an festgelegte Bedingungen und orientiert am Vorbild des Hilfsprogramms der Stadt Ratingen, sowie Projektförderungen, um ab Herbst die Innenstädte zu beleben.

„Über die Vergabe soll ein Gremium aus Vertretern der Politik, der Fachverwaltung sowie aus externen Experten (IHK, Einzelhandelsverband, Steuerberater) abschließend beraten“, so die Verwaltung weiter. Diese Planung rief bei Koch energischen Widerstand hervor. Es gehe nicht an, dass Unternehmer gezwungen würden, ihre betrieblichen Unterlagen Fremden offenzulegen: „Das ist fragwürdig.“ Die Förderung müsse wie beim Steuerrecht geheim erfolgen, allein die Verwaltung solle Einsicht in die Unterlagen erhalten. Detlef Nicola (Für Willich) meinte, seine Fraktion stehe hinter dem Notfonds, aber die Zeit dränge. Kriterienentwicklung, Beratung in der Politik, Antrags- und Bewilligungsverfahren: „Das Geld kommt dann zu Weihnachten. Bis dahin sind die Betriebe längst pleite“, veranschaulichte er seine Kritik.