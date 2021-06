Emissionsarmes Baugebiet in Anrath : Die Siedlung, die ganz anders wird

Auf den Feldern an der Klein-Kollenburg-Straße in Anrath soll die emissionsarme Siedlung entstehen. Foto: Norbert Prümen

Anrath Die Stadt Willich will in Anrath ein neues Konzept für ein Baugebiet umsetzen. Die Siedlung soll emissionsarm sein, 60 Prozent der Autos parken in Quartiersgaragen, und es gibt Platz für Tiny-Häuser.