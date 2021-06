„Floh im Ohr“ bei den Schlossfestspielen Neersen : Gelungene Premiere vor 200 Zuschauern

Bis zum 6. August soll es noch 21 Aufführungen des kurzweiligen, spaßigen Stücks „Floh im Ohr“ geben, das bei der Premiere am Samstagabend von den Zuschauern am Ende mit Standing Ovations beklatscht wurde. Foto: Norbert Prümen

Neersen Ein Stück voller Wortwitz, mit raffiniertem Bühnenbild und Schauspielern, die in ihren Rollen aufgehen, zeichnen die Neersener Inszenierung der Komödie „Floh im Ohr“ aus, die am Samstagabend Premiere feierte.

Intendant Jan Bodinus muss den Schalk im Nacken sitzen gehabt haben, als er sich an die Inszenierung des Stücks „Floh im Ohr“ machte, mit dessen Premiere am Samstag die Abendvorführungen vor der Kulisse des Neersener Schlosses eröffnet wurden. Aber auch Komödiant Kalle Pohl, der gleich zwei Rollen spielt, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass aus der mehr als 100 Jahre alten Komödie des Franzosen Georges Feydeau ein Stück geworden ist, das nicht nur durch die Handlung, sondern vor allem durch seinen Wortwitz begeistert.

Viele der Wortspiele, gewollten Versprecher und Wortneuschöpfungen tragen die Handschrift des Kölners, der seit 30 Jahren als Komiker auf Bühnen und im Fernsehen zu sehen ist. Auch in Neersen war der 69-Jährige bereits zu sehen: 2018 hatte er die Hauptrolle in der Komödie „Charlys Tante“. Und wie schon vor drei Jahren, kommt Pohl auch in diesem Sommer gut an bei den Zuschauern. Die 200 Premiere-Gäste, die am Samstagabend auf der Tribüne des Freilufttheaters Platz nehmen durften, lachten viel und hatten sichtlich Freude an der Aufführung, die sie nach zwei Stunden mit Standing Ovations beklatschten.