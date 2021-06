Vorfall in Willich-Münchheide : Vier Männer sollen Mitarbeiter drangsaliert haben

Vorfall in Willich-Münchheide

Willich Die Polizei sucht vier große, athletische Männer, die auf einem Firmengelände am Siemensring Mitarbeiter drangsaliert haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Die Polizei sucht vier Männer wegen Sachbeschädigung und körperlichen Übergriffen. Sie sollen am Freitag, 11. Juni, gegen 16 Uhr auf einem Firmengelände am Siemensring in Willich-Münchheide Mitarbeiter drangsaliert haben. Die Täter sind etwa 1,80 und 1,90 Meter groß, teilweise von athletischer Statur sowie zwischen 80 und 100 Kilogramm schwer.