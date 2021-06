Musikwettbewerb : Talente aus dem Kreis Viersen überzeugen bei „Jugend musiziert“

Willich/Kempen Die Nachwuchstalente hatten ihre Beiträge auf Video aufgezeichnet und bei der Fachjury eingereicht. Insgesamt 1730 Videos von 2250 qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat diese bewertet.

„Dass die Beiträge unserer Schülerinnen und Schüler unter so vielen Einsendungen erfolgreich abgeschnitten haben, zeigt, wie viele Talente im Kreisgebiet leben und auf welch hohem Niveau die Lehrkräfte der Kreismusikschule arbeiten“, sagt Ingo Schabrich, Kulturdezernent des Kreises Viersen. Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen, betont: „Für alle Beteiligten war der Wettbewerb in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, da die Vorbereitung größtenteils online erfolgt ist. Umso mehr freuen mich die tollen Ergebnisse.“

Einen ersten Preis mit 24 Punkten erhielt Ela Nina Kircher aus Mönchengladbach in der Solowertung Oboe. Sie wird seit vier Jahren von Detlef Groß unterrichtet. Ein zweiter Preis ging an Patrick Duy Dang aus Willich mit 23 Punkten in der Solowertung Gitarre. Ebenfalls in der Solowertung Gitarre erhielt Philip Weber aus Nettetal einen zweiten Preis mit 22 Punkten. Beide sind Schüler in der Klasse von Georg Cremer.