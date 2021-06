Freizeitbad in Willich : Fast 600 Kinder können Schwimmlern-Angebot bekommen

Willich Ziel ist es, über die sechs Wochen Sommerferien einen Jahrgang „aufzuholen“. In Willich betrifft das ungefähr 450 Kinder; es soll fast 600 Plätze geben.

Das „De Bütt“ in Willich macht in Sachen Schwimmkurse Tempo: Wegen der Corona-Pandemie gab es nach den Sommerferien 2020 weder Schulschwimmen noch Vereinssport in gewohnter Form. Dazu starteten im Freizeitbad nach Sommerferien zwar wieder Kurse – die mussten aber im November wie alle anderen Angebote abgebrochen werden. „Seitdem war deutschlandübergreifend kein Schwimmlernen mehr möglich“, sagt Badleiter Philipp Bauknecht.

In den ersten beiden Wochen (5. bis 16. Juli) lehrt Stefanie Bonacker von jeweils 8.30 bis 10.15 Uhr das Schwimmen. Anmeldung per E-Mail unter intensiv-­[email protected] Die Schwimmschule SH Krefeld (Anmeldung: www.­Schwimmschule-Krefeld.de) ist in allen sechs Wochen von 14.15 bis 20.15 Uhr da. Die Schwimmschule Tigerhaie (www.tigerhaie.de) gibt Kurse in den Woche drei bis sechs (19. Juli bis 6. August), jeweils von 8.15 bis 12.15 Uhr.