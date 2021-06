Gnadenhochzeit : Maria und Heinz Ippers waren das erste Willicher Stadtprinzenpaar

Schiefbahn Das Brauchtum führte die beiden Schiefbahner zusammen und begleitet das Jubelpaar bis heute. Vor 70 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort, nun feierten sie ihre Gnadenhochzeit.

Maria Ippers geborene Thomas und ihr Mann sind Schiefbahner Urgesteine. Er besuchte die Volksschule in Niederheide, arbeitete die letzten 20 Jahre als kaufmännischer Angestellter bei den Edelstahlwerken in Krefeld, sie ist gelernte Schneiderin. Wie fest das Paar im heimischen Brauchtum verwurzelt ist, macht ihr Engagement sowohl im Winter- als auch im Sommerbrauchtum deutlich: „Wir waren 1970/71 das erste Stadtprinzenpaar“, erzählt Heinz Ippers. Der frühere Bürgermeister Hans Lamers hatte damals die Proklamation vorgenommen. 1973 hieß der Schiefbahner Schützenkönig Josef Rosen. Heinz und Maria Ippers unterstützen ihn als Ministerpaar.

So gern das Paar früher die Feste gefeiert hat, wie sie fielen: Heute lassen sie es ruhiger angehen, was aber nicht bedeutet, dass sie sich langweilen. Er ist Fan von Borussia Mönchengladbach und löst gern Kreuzworträtsel, sie liest gern, schaut Filme, und beide halten ihr Haus in Ordnung, in dem sie seit 1964 leben. Die Nachbarn haben ihr Haus geschmückt, und in kleinem Rahmen konnte sogar ein bisschen die Gnadenhochzeit gefeiert werden.