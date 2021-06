Preis für Schiefbahner Schülerin : 17-Jährige für phänomenales Engagement geehrt

Schiefbahn Zum fünften Mal verbucht das St.-Bernhard-Gymnasium bei der Preisverleihung des „Young Women in Public Affairs Award“ vom Zonta-Club Viersen einen ersten Platz. Oberstufenschülerin Melina Tartaglione erhielt die begehrte Auszeichnung.

Die Stele mit der Bronzeplastik zum „Young Women in Public Affairs Award“ (YWPA) des Zonta-Clubs Viersen trägt schon vier Namen von Schülerinnen des St.-Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn. Jetzt ist ein weiterer dazugekommen: Den diesjährigen Award gewann Melina Tartaglione.

„Mitte März im Online-Unterricht kam der Anruf, dass ich die diesjährige Siegerin des Wettbewerbs sei. Das hat mich erstmal aus der Bahn geworfen“, sagt die 17-Jährige lächelnd. Dass sie sich überhaupt beworben hat, verdankt sie ihrer Lehrerin im Leistungskurs Englisch. Von ihr kam nicht nur die Ermutigung, sie schrieb auch eine der beiden Referenzen, die Bewerberinnen um den YWPA, bei dem es um ehrenamtlichen Einsatz geht, benötigen. Aber auch die zweite Referenz war kein Problem: Der Chef der Malteser griff zum Stift. Die Willicherin ist nicht nur in der Schule sehr aktiv, sondern bringt sich auch bei den Maltesern ein.

Der „Young Women in Public Affairs Award“ der Zonta-Frauen Viersen ist ein kreisweit ausgeschriebener Wettbewerb für junge Frauen zwischen 16 und 19 Jahren, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Er ist ein Teil des seit 1992 bestehenden internationalen Zonta-Projektes. Die jeweilige Gewinnerin kann sich auf der nachfolgenden Distrikt-Ebene bewerben, dem die internationale Ebene folgt.

„Mir ist es wichtig, zu helfen und mich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt die junge Willicherin. Ob als Schulsprecherin, Tutorin und Sanitäterin am St.-Bernhard-Gymnasium oder als Notfallhelferin und Einsatzsanitäterin bei den Maltesern (wobei sie gerade mitten in der nächsten Ausbildung zur Rettungshelferin steckt): Die Schülerin der Stufe Q1 macht alles mit dem gleichen Engagement. Im Kirchenchor ist sie dabei genauso aktiv wie im Umweltschutz und im schulischen Arbeitskreis gegen Rassismus.

„Wo Melina mitmacht, kommt Gutes heraus. Ich weiß nicht, wie sie ihr ganzes ehrenamtliches Ehrenamt unterbringt. Das ist einfach nur phänomenal. Sie ist eine starke junge Frau“, lobt Schulleiter Andreas Päßler. Er freut sich riesig, dass die Stele nun wieder an ihrem Ehrenplatz in der Gelben Villa der Schule steht, wo sie bis zum nächsten YWPA im kommenden Jahr stehen bleiben wird.

Über den zweiten Platz freute sich Tarnika Rahmeshkumar vom Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken. Die Abiturientin brachte sich bei den Schulsanitätern und als Streitschlichterin ein. Über die Schule hinaus ist sie in der Sterbebegleitung aktiv. Platz drei ging an Layra Tchgandi vom Viersener Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Die 18-jährige Oberstufenschülerin engagiert sich unter anderem als Medienscout und bringt sich bei „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein.