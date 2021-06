Kaarster Ehepaar feiert Goldhochzeit : Beim Tanztee hat es zwischen den Hergenröders gefunkt

Kaarst Maria (71) und Dieter (74) Hergenröder haben sich am 18. Juni 1971 in Kassel das kirchliche Eheversprechen gegeben – dieses Datum ist für das Ehepaar der „richtige“ Feiertag ihrer goldenen Hochzeit.

Maria Mock weilte damals wegen eines hauswirtschaftlichen Praktikums in Kaarst. Sie stammt gebürtig aus dem Eichsfeld in Thüringen und lebte seit 1957 mit der Familie in Kassel. Dieter Hergenröder wurde in einem kleinen Dorf in Hessen geboren und siedelte 1957 nach Kaarst über, wo die Familie ein Haus an der Broicherdorfstraße baute. Beim Tanztee sprang der Funke gleich über, denn Dieter konnte sehr gut tanzen, erinnert sich Maria.