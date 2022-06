RSC „Blitz“ Schiefbahn feiert Jubiläum : 90 Jahre Ballspiel und Akrobatik mit dem Rad

Schiefbahn Radball und Kunstrad – das sind zwei relativ ungewöhnliche Sportarten. In Schiefbahn sind sie aber schon seit vielen Jahrzehnten Tradition.

Als die jüngsten Radsportler des RSC „Blitz“ unter Live-Musik auf die Showfläche der Kulturhalle einfuhren, war klar: An diesem Abend lebt das Besondere im Vereinsleben wieder auf. Es war wieder Zeit für das traditionelle Stiftungsfest des „Blitz“ Schiefbahn – und diesmal stand ein ganz besonderes Jubiläum an. Mit Freunden und Gönnern feierte der 1932 gegründete Radsport-Club kürzlich seinen 90. Geburtstag.

Zur Jubiläumsfeier heizte die Coverband „Stay2Rock“ dem Publikum in mehreren Sets ein. Und sie lieferte auch die musikalische Untermalung, während die „Blitz“-Sportlerinnen und -Sportler der Abteilungen Radball und Kunstrad ihr Können präsentierten. Gerade die Jüngsten hatten es in der Pandemie nicht einfach, am Ball (oder besser gesagt „am Rad“) zu bleiben. Das ließen sie sich an diesem Abend aber nicht anmerken – auch nicht in der großen Kunstradsause, bei der die Abteilung eine bunte Kür von Nachwuchs und den länger nicht mehr Aktiven fuhr.