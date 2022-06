300 Jahre​: Myhler Schützen feiern ihr Jubiläum​

Wassenberg Landrat Stephan Pusch war als Schirmherr zugegen und richtete seine Glückwünsche aus. Auch zahlreiche Vereine aus Wassenberg waren zum Feiern gekommen. Ganz ausklammern ließ sich die Pandemie aber nicht.

Während der Veranstaltung trat immer wieder ein Aspekt in den Vordergrund, der die Myhler seit jeher auszeichnet. So spielten die Frauen seit nunmehr vielen Jahren stets eine wichtige Rolle in der Bruderschaft. 1991 war es Annelie Kamps, die als erste Frau Schützenkönigin in Myhl wurde, ein Jahr darauf, setzten die Myhler sogar einen Bundestrend, denn mit Helene Philippen wurde erstmals eine Frau zum Brudermeister, damit also an die Spitze des Vereins, gewählt. 2009 schließlich wurde mit Gaby Meurer dann eine Frau auch in Myhl erste Offizierin.