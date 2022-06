Studie soll Potenziale untersuchen : Willich soll stärker vom Flughafen MG profitieren

Willich NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart besuchte den Flughafen Mönchengladbach, um sich über die Innovationspotenziale des Airports zu informieren.

Die Potenziale des Flughafens als Wirtschaftsfaktor und Innovationsmotor für die Anrainerkommunen soll jetzt eine vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Studie aufzeigen. Korschenbroich, Mönchengladbach, Willich und der Rhein-Kreis Neuss haben das Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht. Schon heute arbeiten am MGL mehr als 750 Menschen, Tendenz steigend. Die Studie soll weitere Chancen am Standort aufzeigen.

