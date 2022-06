Impfbus hält in Willich und Tönisvorst : Corona-Impfung auch in den Sommerferien möglich

Der Impfbus des Kreises Viersen steht am Mittwoch in Willich, am Freitag in St. Tönis. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Auch in den Sommerferien bietet der Kreis Viersen Impfungen gegen das Coronavirus an. Der Impfbus macht Station in den Städten und Gemeinden im Kreis, das Impfzentrum ist geöffnet.

Auch in den Ferien wird gegen Corona geimpft: Der Kreis Viersen bietet in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden weitere mobile Impfungen an. Interessierte müssen vorab keinen Termin vereinbaren. Das Angebot richtet sich an Personen ab zwölf Jahren – Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können nur geimpft werden, wenn eine sorgeberechtigte Person dabei ist.

Geplant sind für die kommende Woche nun zwei Termine in Willich und Tönisvorst: Am Mittwoch, 29. Juni, steht der Impfbus des Kreises Viersen an der Jakob-Frantzen-Halle (Parkplatz an der Skaterbahn), Schiefbahner Straße 10 in Willich. Geimpft wird dort von 15 bis 19 Uhr. Am Freitag, 1. Juli, steht der Impfbus des Kreises an der Gelderner Straße 69 in St. Tönis auf dem Parkplatz an der Sporthalle Rosental, auch dort wird von 15 bis 19 Uhr geimpft.

Im Bus stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax (für Personen ab 18 Jahre) zur Verfügung, es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Mitzubringen sind der Impfpass sowie der Personalausweis oder Reisepass. Werden Minderjährige geimpft, müssen auch begleitende Eltern ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.