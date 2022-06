Schützenfest in Bilk : Bilker Schützen holen ihr Jubiläum nach

Vor der Parade der Bilker Schützen spielten die Swinging Funfares für den König Martin Kramp (Mitte) und die Ehrengäste. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nachdem das Jubiläum wegen der Pandemie ausfallen musste, konnten die Schützen nun wieder ihre Parade und die Kirmes begehen – und sie gehen für die Zukunft neue Wege.

„Wenn man Schütze durch und durch ist, kriegt man Gänsehaut davon, dass es jetzt endlich losgehen kann“, sagt Ulrich Müller. Hinter dem Chef des St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Bilk liegt ein dreijähriges Auf und Ab, mit Planung und der wieder darauffolgenden Absage der beliebten Bilker Kirmes.

„Die Planungsroutine ist zwar da, trotzdem vergisst man bei dem ganzen Hin und Her immer mal wieder etwas“, sagt Müller. Zwar war die Party-Auftaktveranstaltung „Bilk Live“ am vergangenen Freitag erneut ausverkauft, doch die Vorbereitungen zur Kirmes liefen dieses Mal nicht ganz rund bei den Bilkern. Zwei Wochen vor dem Start sprangen unerwartet einige Schausteller ab. „Bis dahin war der Platz eigentlich voll bestückt. So kurz davor abzusagen und uns so hängen zu lassen, finde ich wirklich nicht in Ordnung“, sagt Müller. Lediglich dank des großen Einsatzes von Platzmeister Michael Webers konnten große Leerstellen dieses Jahr gerade noch vermieden werden.

Info Auszeichnung für den Schützenverein Martin Kramp und Ulrich Müller Foto: RP/ctri Ehrenamtskarte Als erster Verein in Gänze bekam der St. Sebastianus Schützenverein Bilk im März die Ehrenamtskarte des Landes von OB Stephan Keller verliehen. Ausgezeichnet werden damit Ehrenamtler, die sich wenigstens 250 Stunden für das Allgemeinwohl engagieren. Chef der Bilker Schützen ist Ulrich Müller, für König Martin Kramp (RP-Foto: ctri) ging die Amtszeit zu Ende. Mitglieder Bundesweit engagieren sich nach einem aktuellen Bericht des Bundesinstituts für Sportwissenschaft 273.000 Mitglieder in Schützenvereinen.

Statt 575 mussten nun halt 577 Jahre Jubiläum gefeiert werden, was den Feierlichkeiten und der Freude bei den Bilkern keinen Abbruch tat. Lediglich der deswegen angekündigte Besuch einer Abordnung der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen (EGS), in denen einige Mitglieder der Bilker organisiert sind, musste von dessen Königspaar Irma und Leo Niessen leider kurzfristig abgesagt werden. In der EGS sind Schützen aus Belgien, Holland, Deutschland und mehreren weiteren europäischen Ländern vertreten. Alle drei Jahre veranstaltet die Gemeinschaft zudem ein internationales Schützenfest. Das nächste findet im August in der belgischen Stadt Deinze statt.

Doch abseits der historischen Feierlichkeiten haben die Bilker in diesem Jahr Wege bestritten, die auch die Zukunft des Vereins und des Schützenfestes sichern sollen. So wurde bei der Jahreshauptversammlung im März per Satzungsänderung beschlossen, dass künftig die Aufnahme weiblicher Mitglieder möglich ist. „Eine Neuerung, die sich dem internationalen Standard der Schützenvereine anschließt und absolut zeitgemäß ist“, sagt Müller.