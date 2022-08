Portugiesisches Restaurant : „Porto Douro“ in Schiefbahn

Schiefbahn Vitor Teixeira und seine Frau Carlota führen seit Januar 2020 das portugiesische Restaurant in der Königsheide. Die Spezialitäten aus ihrer Heimat sind immer frisch zubereitet.

Vitor zaubert das Essen, Carlota ist für den Service zuständig. Beide verfügen über mehr als 40 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie, stammen aus Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, und wohnen seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Auf rund 400 Quadratmetern Fläche erstreckt sich der großzügige Gastraum mit mehr als 70 Sitzplätzen. Im überdachten, ruhig gelegenen Biergarten hinterm Haus mit liebevoll angelegtem Gärtchen samt Springbrunnen können bis zu 35 Personen Platz nehmen. Kinder finden Abwechslung auf dem hauseigenen Spielplatz, der an den Außenbereich grenzt. Die Auswahl an kalten und warmen Vorspeisen, Fisch- und Fleischspezialitäten, Salaten und Nachspeisen ist groß. Vitor empfiehlt unter anderem: „Stockfisch mit Zwiebeln und Paprika, eine nord-portugiesische Spezialität. Auch unsere stets frisch zubereitete Fischsuppe und die gegrillten Sardinen sind sehr lecker. Sehr beliebt bei uns ist auch der ,Arroz de cacarola‘, Reis mit Meeresfrüchten.“ Zur Auswahl stehen Suppen, Gambas, Fleischpastetchen, gefüllte Dreieckstaschen, Dorade, Tintenfisch, Oktopus, Lamm, Hähnchen, ein portugiesischer Bohneneintopf und vieles andere mehr. Zu den Nachspeisen verrät Carlota: „Alles ist hausgemacht. Den Kekskuchen mit Kaffee-Creme, unseren ,Bolo de bolacha‘, backe ich immer wieder frisch. Auch unsere Milchcreme und unsere ,Pastel de nata‘, Blätterteigtörtchen mit Eiercreme, mögen unsere Gäste sehr.“