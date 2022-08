Verkehrsberuhigung in Schiefbahn : Hubertusplatz wird am Wochenende zur Bühne

Schiefbahn Am 26. August wird der Hubertusplatz erstmals für den Autoverkehr gesperrt und von Gastronomen bestuhlt. Bei Live-Musik soll er den Sommer über Anziehungspunkt werden.

Eigentlich hätte es nach dem Stadtfest Mitte Juni schon so weit sein sollen. Doch die Pläne, den Hubertusplatz am Wochenende zur verkehrsberuhigten Zone zu machen, Gastronomen so zu ermöglichen, den Platz zu bestuhlen und einen neuen Anziehungspunkt in Schiefbahn zu schaffen, an dem die Menschen sich treffen, gemütlich Essen und Trinken und bei Live-Musik den Sommer genießen können, verzögerten sich.