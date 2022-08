Tierschützer retteten ihr Leben : Das Projekt um Sau Frieda wird fortgesetzt

Willich Nachdem Tierschützer die Schlachtung von Frieda auf dem Stautenhof in Anrath verhindert haben, diskutiert die KAB nun über Tierhaltung, Fleischproduktion und -konsum.

Zwei Monate ist es her, dass ein Dutzend Tierschützer mit Schildern und Transparenten vor dem Stautenhof in Anrath protestierten, um das Leben von Frieda zu retten. Frieda – so heißt die Sau, die auf dem Biohof aufgezogen wurde und eigentlich geschlachtet und verspeist werden sollte – bis die Tierschützer das verhinderten. Frieda lebt auf dem Stautenhof nun weiter.