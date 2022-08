Bürgergarten in Anrath : Das eigene Gemüse kostenfrei in der Stadt anbauen

Gießen ist derzeit besonders wichtig. Aber auch der gemeinsame Plausch bei Kaffee und Kuchen gehört bei der neuen Gärtnergemeinschaft dazu. Foto: Norbert Prümen

Anrath Seit Anfang des Jahres gibt es in Anrath, nahe des Theodor-Heuss-Parks, einen Bürgergarten. Willicher bauen dort in Eigenregie biologisch ihr eigenes Obst und Gemüse an. Die Idee der Selbstversorgung findet in Anrath Anklang, in Neersen ist das anders.