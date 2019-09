Am neuen Standort : Neue Willicher Stadtbibliothek im ehemaligen Brauhaus eröffnet

Vertreter von Stadt, Architekten und das Bibliotheksteam mit der neuen Leiterin, Katrin Hufschmidt (2.v.l.), feierten Neueröffnung der Bücherei. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Die Bücherei am neuen Standort in Schiefbahn soll „ein Ort der Begegnung“ werden. Das alte Domizil war zu abgelegen. Katrin Hufschmidt ist die neue Leiterin.

Es gab nur zufriedene Gesichter bei der Eröffnung der neuen Willicher Stadtbibliothek an der Hochstraße in Schiefbahn: Im ehemaligen Alten Brauhaus, das 1633, also mitten im Dreißigjährigen Krieg das Braurecht verliehen bekommen hatte, kann ab sofort gestöbert, gelesen und sich mit anderen Besuchern ausgetauscht werden. Und wie einst werden auch Getränke ausgeschenkt, wenn auch keine alkoholischen: Eine Ecke mit Bistro-Charakter soll für besondere die Aufenthaltsqualität sorgen.

Kulturausschuss-Vorsitzender Franz Auling erinnerte sich an seinen ersten Besuch in der Bibliothek am alten Standort neben der früheren Klosterkirche: „Ich hatte die versteckt liegenden Räume nicht auf Anhieb gefunden.“ Zuletzt waren es oft nur zehn Besucher pro Tag, die kamen und sich umschauten. Rudi Tillmanns hatte sich schwergetan, das traditionsreiche Haus zu verkaufen. Nach seinem Tod im Mai 2018 waren die Verhandlungen mit der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich in Gang geraten. Die Witwe Irmgard Tillmanns, die beiden Söhne Peter und Franz-Rudolf, die Tochter Rosi mit Ehemann Rüdiger Krall, die Enkelin Alina – sie alle waren zur Eröffnung gekommen und zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Marcell Feldberg, Kantor und Lyriker, trug ein Gedicht vor, das er eigens für die Eröffnung geschrieben hatte. Willichs Bürgermeister Josef Heyes erinnerte an die Geschichte des Alten Brauhauses, in dem unter anderem 1845 der Männergesangverein Cacilia gegründet worden war. Vorgestellt wurde Katrin Hufschmidt – die 56-Jährige hat zum 1. September die Leitung übernommen.