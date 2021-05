Anfrage der Fraktion : „Für Willich“ will Mülleimer am Diepenbroich

„Für Willich“ will Mülleimer am Diepenbroich

Die Fraktion „Für Willich“ hat die abgeschlossene Baumaßnahme im Bereich Diepenbroich/Auf dem Bend in Schiefbahn besucht. Foto: Für Willich Foto: Für Willich

Schiefbahn Als die Straßenbaumaßnahme im Bereich Diepenbroich/Auf dem Bend in Schiefbahn vor einigen Wochen abgeschlossen war, hat die Fraktion „Für Willich“ eine Anfrage an die Verwaltung wegen der Umsetzung ihres Antrags aus dem Juni vergangenen Jahres neu gestellt.

Für Theresa Stoll, Obfrau im Planungsausschuss, ist es wichtig, dass dies nun unabhängig vom geplanten Abfall/Müll-Gesamtkonzept möglichst bald geschieht: „Die von den in den Feldern wild entsorgten Abfällen betroffenen Landwirte haben sich bereits an uns mit der dringenden Bitte um Aufstellung der Behälter gewandt.“ Detlef Nicola ergänzt: „Da haben wir jetzt hier einen schönen neuen Straßenbelag, und nun sollte doch zumindest der meiste Müll nicht wieder einfach auf dem Weg oder in den Äckern landen.“ „Für Willich“ hofft nunmehr auf eine rasche Umsetzung des Antrages durch die Stadt Willich.